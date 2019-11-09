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Зеленский хочет до конца года перевести систему обороны на стандарты НАТО

15:20 09.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система управления обороной Украины должна перейти на стандарты НАТО до конца текущего года. Это следует из опубликованного в субботу указа президента страны Владимира Зеленского.

"Указ предусматривает внедрение до конца текущего года новой объединенной системы руководства и управления силами обороны, которая соответствует НАТО, а также разработку структуры плана обороны Украины", - говорится в сообщении пресс-службы главы украинского государства. К концу следующего года Зеленский обязал правительство "определить принципы организации и проведения оборонного планирования и управления оборонными ресурсами с учетом опыта стран НАТО и ЕС".

В сфере внешней политики до конца 2020 года правительство должно принять меры для укрепления международной поддержки Украины в вопросе суверенитета и территориальной целостности, а также курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

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