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НОВОСТИ

ДНР сообщает о завершении вывода своих войск из Петровского

16:06 09.11.2019 Источник: Интерфакс

Самопровозглашенная Донецкая народная республика полностью завершила вывод подразделений из Петровского, сообщил представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) за режимом прекращения огня.

"Первый день устранения нарушений на участке разведения вблизи Петровского завершен. Ввиду незначительных нарушений с нашей стороны, вывод личного состава Народной милиции ДНР сегодня полностью был завершен к 15:00", - сказал он в субботу журналистам.

Что касается украинской стороны, то, как сообщалось, ей потребуется трое суток на завершение вывода своих сил и средств.

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