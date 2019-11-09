Электросамолет NASA не сможет летать на большие расстояния

16:25 Источник: Газета.Ru

NASA, которое наиболее известно своими многочисленными космическими разработками, продемонстрировало первый электрический самолет, над которым работало с 2015 года, передает Reuters.

Уточняется, что до первого испытательного полета в небе остается менее года. Maxwell станет первым пилотируемым самолетом агентства, разработанным за два десятилетия. Отмечается также, что из-за ограничений батареи, самолет будет использоваться на короткие рейсы в качестве воздушного такси или пригородного самолета для небольшого количества пассажиров.