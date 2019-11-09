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В Коми застрелен мировой судья

17:00 09.11.2019 Источник: Интерфакс

В Коми мирового судью нашли мертвым с огнестрельным ранением, возбуждено уголовное дело.

Как сообщает пресс-служба регионального СКР, тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением обнаружили в ночь на субботу в квартире дома по улице Ленина в городе Микунь Усть-Вымского района. По факту его смерти возбудили уголовное дело.

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