В Коми застрелен мировой судья
17:00 09.11.2019 Источник: Интерфакс
В Коми мирового судью нашли мертвым с огнестрельным ранением, возбуждено уголовное дело.
Как сообщает пресс-служба регионального СКР, тело мирового судьи Жешартского судебного участка с огнестрельным ранением обнаружили в ночь на субботу в квартире дома по улице Ленина в городе Микунь Усть-Вымского района. По факту его смерти возбудили уголовное дело.
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