Путин: Мы должны обеспечить максимальную свободу для каждого, кто запускает стартап

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает необходимым создавать максимально комфортные условия для стартапов и обеспечить максимальную свободу для творческих людей. С таким призывом он выступил на конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

"Именно люди, их талант, энергия являются главным фактором успеха не только в сфере искусственного интеллекта, но и по всем направлениям технологического развития, - сказал Путин. - Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартап, рискует, выводит на рынок прорывные продукты".