Путин: Мы должны обеспечить максимальную свободу для каждого, кто запускает стартап
18:45 09.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин считает необходимым создавать максимально комфортные условия для стартапов и обеспечить максимальную свободу для творческих людей. С таким призывом он выступил на конференции по искусственному интеллекту AI Journey.
"Именно люди, их талант, энергия являются главным фактором успеха не только в сфере искусственного интеллекта, но и по всем направлениям технологического развития, - сказал Путин. - Мы должны обеспечить максимальную свободу для творчества, деловой инициативы, создать лучшие условия, благоприятное, дружественное пространство для каждого, кто запускает стартап, рискует, выводит на рынок прорывные продукты".
НОВОСТИ
- 19:00 09.11.2019
- Президент России считает, что нужно подумать об этике общения между людьми и ИИ
- 17:43 09.11.2019
- В Сыктывкаре прошел митинг против строительства мусорного полигона
- 17:00 09.11.2019
- В Коми застрелен мировой судья
- 16:25 09.11.2019
- Электросамолет NASA не сможет летать на большие расстояния
- 16:06 09.11.2019
- ДНР сообщает о завершении вывода своих войск из Петровского
- 15:50 09.11.2019
- Россия рассчитывает, что суд в Гааге оставит без удовлетворения все украинские претензии
- 15:20 09.11.2019
- Зеленский хочет до конца года перевести систему обороны на стандарты НАТО
- 14:10 09.11.2019
- Президент Украины подписал закон об укреплении государства
- 13:45 09.11.2019
- В Украине на участке Богдановка-Петровское начался отвод войск
- 13:27 09.11.2019
- Власти ДНР белой ракетой заявили о готовности отвода войск
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать