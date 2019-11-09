Систему поощрения аккуратных водителей могут запустить в следующем году
20:30 09.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Система поощрения аккуратного стиля вождения может заработать в тестовом режиме в 2020 году. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Максим Акимов.
"Я думаю, что за этим, безусловно, будущее. - сказал он. - Это очень важный вклад в нашу общую безопасность. И что в экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить".
"Я еще раз хочу сказать: в режиме тестирования, поскольку для этого <...> технологически даже, наверное, специального оборудования не надо, - добавил он. - Регуляторную рамку, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их монетизировать, конечно, ее будет создать значительно сложней".
НОВОСТИ
- 19:00 09.11.2019
- Президент России считает, что нужно подумать об этике общения между людьми и ИИ
- 18:45 09.11.2019
- Путин: Мы должны обеспечить максимальную свободу для каждого, кто запускает стартап
- 17:43 09.11.2019
- В Сыктывкаре прошел митинг против строительства мусорного полигона
- 17:00 09.11.2019
- В Коми застрелен мировой судья
- 16:25 09.11.2019
- Электросамолет NASA не сможет летать на большие расстояния
- 16:06 09.11.2019
- ДНР сообщает о завершении вывода своих войск из Петровского
- 15:50 09.11.2019
- Россия рассчитывает, что суд в Гааге оставит без удовлетворения все украинские претензии
- 15:20 09.11.2019
- Зеленский хочет до конца года перевести систему обороны на стандарты НАТО
- 14:10 09.11.2019
- Президент Украины подписал закон об укреплении государства
- 13:45 09.11.2019
- В Украине на участке Богдановка-Петровское начался отвод войск
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать