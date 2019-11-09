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Систему поощрения аккуратных водителей могут запустить в следующем году

20:30 09.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Система поощрения аккуратного стиля вождения может заработать в тестовом режиме в 2020 году. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Максим Акимов.

"Я думаю, что за этим, безусловно, будущее. - сказал он. - Это очень важный вклад в нашу общую безопасность. И что в экспериментальном режиме мы вполне в следующем году можем такие решения запустить".

"Я еще раз хочу сказать: в режиме тестирования, поскольку для этого <...> технологически даже, наверное, специального оборудования не надо, - добавил он. - Регуляторную рамку, чтобы можно было влиять на стоимость страховок, на набор каких-то баллов, которые потом позволят их монетизировать, конечно, ее будет создать значительно сложней".

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