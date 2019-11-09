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Минэкономразвития собирается представить в правительство план приватизации

21:10 09.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минэкономразвития в ближайшие дни внесет в правительство прогнозный план приватизации, в том числе в нем может содержаться и дополнительный перечень активов. Об этом сообщила журналистам в субботу замглавы ведомства Оксана Тарасенко.

"Мы в ближайшие дни внесем проект прогнозного плана [приватизации], в том числе мы можем предложить на рассмотрение дополнительный перечень [активов]. Тем не менее ожидаем совещание в правительстве на уровне первого вице-премьера, отвечающего за приватизацию", - сказала Тарасенко, отвечая на вопрос, когда будет представлен более амбициозный план приватизации, который ранее просил подготовить первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

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