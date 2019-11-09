Минэкономразвития собирается представить в правительство план приватизации
21:10 09.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Минэкономразвития в ближайшие дни внесет в правительство прогнозный план приватизации, в том числе в нем может содержаться и дополнительный перечень активов. Об этом сообщила журналистам в субботу замглавы ведомства Оксана Тарасенко.
"Мы в ближайшие дни внесем проект прогнозного плана [приватизации], в том числе мы можем предложить на рассмотрение дополнительный перечень [активов]. Тем не менее ожидаем совещание в правительстве на уровне первого вице-премьера, отвечающего за приватизацию", - сказала Тарасенко, отвечая на вопрос, когда будет представлен более амбициозный план приватизации, который ранее просил подготовить первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.
НОВОСТИ
- 20:30 09.11.2019
- Систему поощрения аккуратных водителей могут запустить в следующем году
- 19:00 09.11.2019
- Президент России считает, что нужно подумать об этике общения между людьми и ИИ
- 18:45 09.11.2019
- Путин: Мы должны обеспечить максимальную свободу для каждого, кто запускает стартап
- 17:43 09.11.2019
- В Сыктывкаре прошел митинг против строительства мусорного полигона
- 17:00 09.11.2019
- В Коми застрелен мировой судья
- 16:25 09.11.2019
- Электросамолет NASA не сможет летать на большие расстояния
- 16:06 09.11.2019
- ДНР сообщает о завершении вывода своих войск из Петровского
- 15:50 09.11.2019
- Россия рассчитывает, что суд в Гааге оставит без удовлетворения все украинские претензии
- 15:20 09.11.2019
- Зеленский хочет до конца года перевести систему обороны на стандарты НАТО
- 14:10 09.11.2019
- Президент Украины подписал закон об укреплении государства
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать