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Победителем Женевского международного кинофестиваля стал фильм российского режиссера

09:30 10.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" стал победителем ХХV Женевского международного кинофестиваля (Geneva International Film Festival, GIFF) среди полнометражных лент. Информация об этом размещена на сайте киносмотра, завершающего свою работу в воскресенье.

Всего в конкурсной программе полнометражного кино было представлено 55 лент. В рамках фестиваля состоялись также конкурсы короткометражных фильмов, телесериалов и трансмедийных работ. Как подчеркивают его организаторы, GIFF "с момента своего создания 25 лет назад исследовал связи между кино, телевидением и цифровыми технологиями, защищая место авторов в художественном процессе и объединяя все аудиовизуальные форматы". Поэтому, по их словам, это "не просто кинофестиваль, а настоящий перекресток жанров и дисциплин".


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