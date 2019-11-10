Дело депутата Госдумы Герасименко, виновника ДТП, рассмотрит суд Москвы 14 ноября

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Гагаринский суд Москвы 14 ноября рассмотрит административное дело депутата Госдумы Николая Герасименко ("Единая Россия"), с которого была снята неприкосновенность в связи ДТП на Ленинском проспекте в Москве в июне этого года, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"В Гагаринский районной суд Москвы поступили и зарегистрированы материалы об административном правонарушении в отношении Герасименко. Судебное заседание назначено к рассмотрению на 14 ноября в 12:30 мск", - сказала пресс-секретарь Анастасия Игошина.

По ее словам, депутату инкриминируется совершение правонарушения по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание за нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Виновнику грозит штраф в размере от 10 тыс. до 25 тыс. рублей или лишение права управления автомобилем на срок от полутора до двух лет.



