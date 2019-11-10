Соглашение по ядерном программе спасет Выполнение европейскими партнерами обязательств - МИД Ирана
12:15 10.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выполнение европейскими партнерами обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по ядерном программе Ирана, остается единственным путем для спасения соглашения. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави.
"Обеспокоенность ряда европейских политиков по [сокращению Ираном обязательство по ядерной сделке] является неприемлемой, поскольку Европа должна выполнить свои обещания", - сказал он. Трансляцию его выступления вел телеканал "Пресс-ТВ". По словам Мусави, "реализация [европейцами] обязательств по соглашению служит единственным путем по спасению ядерной сделки".
"Иран намерен дальше сокращать обязательства по ядерной сделке, пока другие участники договора не выполнят свою часть соглашения", - подчеркнул представитель МИД.
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