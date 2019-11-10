Вопросы обороны В НАТО в центре внимания из-за конфликта на Украине - Меркель

13:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны - члены НАТО стали уделять больше внимания вопросам национальной обороны и защиты альянса из-за конфликта на Украине, а также воссоединения Крыма с Россией. Такое мнение высказала канцлер Германии Ангела Меркель в своем еженедельном подкасте, размещенном в воскресенье на сайте федерального правительства.

"Из-за конфликта на Украине и аннексии Крыма тема национальной обороны и обороны альянса снова в большей степени оказалась в центре внимания", - сказала она. По словам Меркель, "чтобы хорошо выполнять обе задачи, Бундесвер (Вооруженные силы Германии - прим. ТАСС) нуждается в соответствующих финансовых ресурсах". "Повышение оборонных расходов служит на благо Бундесвера и тем самым нашей безопасности", - считает канцлер.

Глава германского правительства подчеркнула, что "НАТО является центральным столпом" европейской безопасности. "Разумеется, становится все яснее, что мы, европейцы, европейские страны - члены НАТО, в будущем должны взять на себя больше ответственности [за обеспечение безопасности в альянсе]", - сказала Меркель. Она напомнила, что ЕС намерен в будущем "развивать вместе боевые системы, чтобы объединить наши силы и тем самым быть в состоянии работать эффективнее". Канцлер Германии отметила проекты создания боевого самолета и танка, а также сотрудничество в рамках программы PESCO (Постоянного структурированного сотрудничества в сфере обороны).

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью журналу "Экономист" заявил, что внутри НАТО полностью пропала координация, альянс находится в состоянии "смерти мозга". Он также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".