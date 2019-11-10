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Парад в честь императора Японии Нарухито посетило более 100 тыс. человек

14:15 10.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

По меньшей мере 119 тысяч человек посетили торжественный парад по случаю интронизации императора Японии Нарухито, который прошел в воскресенье в центре японской столицы. Об этом сообщило правительство Японии.

Этот показатель стал всего на две тысячи больше, чем в 1990 году, когда аналогичный парад был устроен в честь восхождения на престол предыдущего монарха Акихито.

В процессии приняли участие 46 автомобилей и полицейских мотоциклов. Во главе кортежа по маршруту от дворца до резиденции Акасака ехал черный кабриолет Toyota Century ("Тойота сентюри"), в котором разместился Нарухито и его супруга Масако.

Нарухито был одет в черный фрак, также на груди у него был высший орден Хризантемы на цепи. Масако была облачена в длинное светлое платье, тиару и медаль, унаследованные от предыдущей императрицы Митико. Перед их отправлением оркестр исполнил гимн Японии.

Вдоль дорог, по которым проехала процессия, с утра начали собираться тысячи людей, желающих поприветствовать императора. Даже в тех местах, откуда парад увидеть было невозможно, скапливались толпы. Большинство пришли с маленькими флажками Восходящего солнца.  

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