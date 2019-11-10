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Израиль: Нафтали Беннет утвержден правительством на пост министра обороны

15:30 10.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Израиля утвердило в воскресенье большинством голосов назначение лидера партии "Новые правые", бывшего министра образования Нафтали Беннета на пост министра обороны. Об этом сообщает израильское государственное радио "Кан".

По данным радиостанции, ранее в воскресенье Нетаньяху ушел в отставку с поста главы оборонного ведомства, который он занимал параллельно с должностью премьер-министра с конца 2018 года. Премьер 8 ноября предложил Беннету возглавить Минобороны, он согласился, указывает "Кан". При голосовании на заседании правительства в воскресенье против этого назначения высказался только министр репатриации и интеграции Йоав Галант, сообщает радиостанция.

Как отмечает газета "Таймс оф Израэл", шаг Нетаньяху направлен на то, чтобы упредить возможность присоединения партии Беннета к правительственной коалиции главы блока центристских партий "Кахоль-Лаван", бывшего главы Генштаба израильской армии Бени Ганца.  

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