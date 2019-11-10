Из-за протестов президент Боливии объявил о проведение новых выборов

16:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.

"Я созываю новые выборы, чтобы путем голосования боливийский народ избрал свое новое правительство", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях.



