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НОВОСТИ

Из-за протестов президент Боливии объявил о проведение новых выборов

16:30 10.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.

"Я созываю новые выборы, чтобы путем голосования боливийский народ избрал свое новое правительство", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях.


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