Из-за протестов президент Боливии объявил о проведение новых выборов
16:30 10.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Боливии Эво Моралес в воскресенье объявил, что в стране пройдут новые выборы главы государства.
"Я созываю новые выборы, чтобы путем голосования боливийский народ избрал свое новое правительство", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в соцсетях.
НОВОСТИ
- 17:30 10.11.2019
- Германия не будет выстраивать особы отношения с РФ в ущерб позиции ЕС - Маас
- 16:07 10.11.2019
- "Настоящей визовой войной" США против граждан РФ назвал ситуацию источник в МИД
- 15:30 10.11.2019
- Израиль: Нафтали Беннет утвержден правительством на пост министра обороны
- 14:45 10.11.2019
- Александр Корниенко избран новой главой партии Зеленского "Слуга народа"
- 14:15 10.11.2019
- Парад в честь императора Японии Нарухито посетило более 100 тыс. человек
- 13:45 10.11.2019
- Более 300 человек погибло и 15 тыс. пострадали за месяц беспорядков в Ираке
- 13:15 10.11.2019
- Вопросы обороны В НАТО в центре внимания из-за конфликта на Украине - Меркель
- 12:45 10.11.2019
- Бывший депутат Меджлиса Ирана станет новым послом в России
- 12:15 10.11.2019
- Соглашение по ядерном программе спасет Выполнение европейскими партнерами обязательств - МИД Ирана
- 11:50 10.11.2019
- Испания: Началось голосование на выборах в парламент
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать