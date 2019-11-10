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Германия не будет выстраивать особы отношения с РФ в ущерб позиции ЕС - Маас

17:30 10.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия не хочет вносить раскол в ЕС, поэтому не намерена выстраивать особые отношения с Россией в ущерб общей позиции Евросоюза. Такое мнение высказал глава МИД ФРГ Хайко Маас в статье, опубликованной в воскресенье изданием "Шпигель-онлайн".

"Мы не можем вносить раскол среди европейцев в вопросе безопасности. В случае с Германией не может быть особых путей, ни по отношению к Москве, ни по другим вопросам", - утверждал Маас. Он указал на то, что с такой политикой будут не согласны, прежде всего, восточноевропейские государства.

"Наши соседи в Польше и Прибалтике могут быть уверены, что мы к их потребностям в сфере безопасности относимся так же серьезно, как и к своим собственным", - подчеркнул германский министр. "Без них не удастся построить Европу, в которой мы нуждаемся, - полагает он. - Напротив, наши восточные соседи стали бы тогда искать свое будущее в укреплении двусторонних отношений с Вашингтоном".

"Сильная и суверенная Европа - это проект, который Германия и Франция объявили своей главной задачей, но мы никого не должны забывать", - подчеркнул Маас.

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