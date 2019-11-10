Историк СПбГУ Соколов признался в убийстве на допросе - адвокат
19:30 10.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следователи в воскресенье допросили преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, которого подозревают в убийстве выпускницы вуза. Как сообщил ТАСС адвокат Соколова Александр Почуев, его подзащитный "придерживается признательной позиции".
"Допрос в следственном управлении прошел. Он (Соколов) остался в признательной позиции", - сказал адвокат.
Он также отметил, что обвинение его подзащитному пока не предъявлено, по его словам, скорее всего, это будет сделано в понедельник, 11 ноября. Октябрьский районный суд Петербурга уже назначил заседание, на котором будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте подозреваемого, оно состоится 11 ноября. Как ранее сообщил ТАСС адвокат Соколова Александр Почуев, его подзащитный оформил явку с повинной.
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