Трамп предлагает Эрдогану выбор между российскими С-400 и санкциями

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский президент Дональд Трамп заявит турецкому лидеру Тайипу Эрдогану в ходе его визита в США на следующей неделе о недопустимости присутствия российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 на территории Турции, являющейся членом НАТО. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телекомпании Си-би-эс, показанном в воскресенье.

"В НАТО нет места для С-400, в НАТО нет места для значительных военных закупок у России, президент очень четко донесет это до него (Эрдогана - прим. ТАСС), когда он будет здесь, в Вашингтоне", - сказал он.

"Мы очень огорчены этим. Если Турция не избавится от С-400, санкции в рамках CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" - прим. ТАСС), вероятно, пройдут [одобрение] в Конгрессе при поддержке большинства в обеих партиях, и Турция почувствует на себе последствия этих санкций", - добавил О'Брайен.

Ранее сам Эрдоган рассказал, что намерен обсудить с Трампом ЗРС С-400, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot ("Пэтриот") и истребители F-35 ("Эф-35"). При этом турецкий лидер добавил, что Анкара готова рассмотреть предложение по поставкам ЗРК Patriot, если "условия будут подходящими". Турция в течение нескольких лет пыталась договориться с США о продаже ей ЗРК "Пэтриот", однако Вашингтон не шел на такую сделку, в связи с чем Анкара решила закупить средства ПРО у Москвы.