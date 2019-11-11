Отставка президента Боливии на Кубе расценивает как государственный переворот

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Кубы расценивает как государственный переворот отставку президента Боливии Эво Моралеса. Об этом в воскресенье сообщил министр иностранных дел острова Бруно Родригес Паррилья.

"МИД Кубы решительно осуждает государственный переворот в Боливии и выражает солидарность с братом президентом [Боливии] Эво Моралесом, героем и символом борьбы коренных народов нашей Америки. Мы призываем к глобальной мобилизации [для борьбы] за жизнь и свободу Эво", - написал дипломат в "Твиттере".

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке, назвал сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Ранее Вооруженные силы Боливии попросили президента подать в отставку. С таким же призывом обратились к нему оппозиция и профсоюзы.