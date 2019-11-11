0
0
140
НОВОСТИ

Отставка президента Боливии на Кубе расценивает как государственный переворот

07:30 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство Кубы расценивает как государственный переворот отставку президента Боливии Эво Моралеса. Об этом в воскресенье сообщил министр иностранных дел острова Бруно Родригес Паррилья.

"МИД Кубы решительно осуждает государственный переворот в Боливии и выражает солидарность с братом президентом [Боливии] Эво Моралесом, героем и символом борьбы коренных народов нашей Америки. Мы призываем к глобальной мобилизации [для борьбы] за жизнь и свободу Эво", - написал дипломат в "Твиттере".

Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке, назвал сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Ранее Вооруженные силы Боливии попросили президента подать в отставку. С таким же призывом обратились к нему оппозиция и профсоюзы.

   

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 11.11.2019
В Берлине не намерены выстраивать особые отношения с Москвой в ущерб ЕС
0
18
09:00 11.11.2019
Ляшко заявил, что Украина откажется от закупок электроэнергии у России
0
33
08:45 11.11.2019
Гонконг: Движение транспорта и работа метро нарушены антиправительственными демонстрантами
0
60
08:15 11.11.2019
Из-за лесных пожаров в Австралии объявлена чрезвычайная ситуация - власти
0
106
08:00 11.11.2019
Украинскими властями пытаются манипулировать почти все американские политики - сенатор США
0
141
07:50 11.11.2019
На внеочередных всеобщих выборах в Испании лидирует соцпартия - МВД
0
139
07:40 11.11.2019
"Северный поток - 2" финансирует новые вооружение армии РФ - министр Польши
0
149
21:30 10.11.2019
Трамп предлагает Эрдогану выбор между российскими С-400 и санкциями
0
568
20:30 10.11.2019
США не могут гарантировать Украине вечную военную поддержку и надеются на соглашение между Москвой и Киевом
0
686
19:30 10.11.2019
Историк СПбГУ Соколов признался в убийстве на допросе - адвокат
0
659

Возврат к списку