Отставка президента Боливии на Кубе расценивает как государственный переворот
07:30 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство Кубы расценивает как государственный переворот отставку президента Боливии Эво Моралеса. Об этом в воскресенье сообщил министр иностранных дел острова Бруно Родригес Паррилья.
"МИД Кубы решительно осуждает государственный переворот в Боливии и выражает солидарность с братом президентом [Боливии] Эво Моралесом, героем и символом борьбы коренных народов нашей Америки. Мы призываем к глобальной мобилизации [для борьбы] за жизнь и свободу Эво", - написал дипломат в "Твиттере".
Президент Боливии Эво Моралес объявил в воскресенье о своей отставке, назвал сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Ранее Вооруженные силы Боливии попросили президента подать в отставку. С таким же призывом обратились к нему оппозиция и профсоюзы.
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