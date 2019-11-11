На внеочередных всеобщих выборах в Испании лидирует соцпартия - МВД
07:50 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) исполняющего обязанности председателя правительства Педро Санчеса побеждает на внеочередных всеобщих выборах после обработки 98,17% протоколов. Об этом сообщило в воскресенье министерство внутренних дел королевства.
По его данным, ИСРП получает 120 мандатов в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Консервативной Народной партии достаются 88 кресел. Заметно улучшила свои результаты крайне правая партия "Вокс", которая получает 52 мандата. По итогам предыдущих выборов, которые состоялись 28 апреля, эта политическая сила впервые прошла в испанский парламент, заняв 24 места.
Коалиции левых политических сил "Объединившись, мы можем" достаются 35 кресел, партии "Левые республиканцы Каталонии" - 13. Центристская партия "Граждане" довольствуется лишь 10 мандатами - на 47 меньше, чем по итогам предыдущего волеизъявления. Явка на выборах составила 69,94%.
Н
НОВОСТИ
- 09:05 11.11.2019
- В Берлине не намерены выстраивать особые отношения с Москвой в ущерб ЕС
- 09:00 11.11.2019
- Ляшко заявил, что Украина откажется от закупок электроэнергии у России
- 08:45 11.11.2019
- Гонконг: Движение транспорта и работа метро нарушены антиправительственными демонстрантами
- 08:15 11.11.2019
- Из-за лесных пожаров в Австралии объявлена чрезвычайная ситуация - власти
- 08:00 11.11.2019
- Украинскими властями пытаются манипулировать почти все американские политики - сенатор США
- 07:40 11.11.2019
- "Северный поток - 2" финансирует новые вооружение армии РФ - министр Польши
- 07:30 11.11.2019
- Отставка президента Боливии на Кубе расценивает как государственный переворот
- 21:30 10.11.2019
- Трамп предлагает Эрдогану выбор между российскими С-400 и санкциями
- 20:30 10.11.2019
- США не могут гарантировать Украине вечную военную поддержку и надеются на соглашение между Москвой и Киевом
- 19:30 10.11.2019
- Историк СПбГУ Соколов признался в убийстве на допросе - адвокат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать