0
0
128
НОВОСТИ

На внеочередных всеобщих выборах в Испании лидирует соцпартия - МВД

07:50 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) исполняющего обязанности председателя правительства Педро Санчеса побеждает на внеочередных всеобщих выборах после обработки 98,17% протоколов. Об этом сообщило в воскресенье министерство внутренних дел королевства.

По его данным, ИСРП получает 120 мандатов в 350-местном Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента). Консервативной Народной партии достаются 88 кресел. Заметно улучшила свои результаты крайне правая партия "Вокс", которая получает 52 мандата. По итогам предыдущих выборов, которые состоялись 28 апреля, эта политическая сила впервые прошла в испанский парламент, заняв 24 места.

Коалиции левых политических сил "Объединившись, мы можем" достаются 35 кресел, партии "Левые республиканцы Каталонии" - 13. Центристская партия "Граждане" довольствуется лишь 10 мандатами - на 47 меньше, чем по итогам предыдущего волеизъявления. Явка на выборах составила 69,94%.

Н

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 11.11.2019
В Берлине не намерены выстраивать особые отношения с Москвой в ущерб ЕС
0
18
09:00 11.11.2019
Ляшко заявил, что Украина откажется от закупок электроэнергии у России
0
33
08:45 11.11.2019
Гонконг: Движение транспорта и работа метро нарушены антиправительственными демонстрантами
0
60
08:15 11.11.2019
Из-за лесных пожаров в Австралии объявлена чрезвычайная ситуация - власти
0
106
08:00 11.11.2019
Украинскими властями пытаются манипулировать почти все американские политики - сенатор США
0
141
07:40 11.11.2019
"Северный поток - 2" финансирует новые вооружение армии РФ - министр Польши
0
149
07:30 11.11.2019
Отставка президента Боливии на Кубе расценивает как государственный переворот
0
150
21:30 10.11.2019
Трамп предлагает Эрдогану выбор между российскими С-400 и санкциями
0
568
20:30 10.11.2019
США не могут гарантировать Украине вечную военную поддержку и надеются на соглашение между Москвой и Киевом
0
686
19:30 10.11.2019
Историк СПбГУ Соколов признался в убийстве на допросе - адвокат
0
659

Возврат к списку