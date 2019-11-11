Украинскими властями пытаются манипулировать почти все американские политики - сенатор США

08:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти все американские политики пытаются манипулировать украинскими властями, они добиваются от Киева тех шагов, которые были бы выгодны с точки зрения межпартийной борьбы в США. Такое мнение выразил в воскресенье в эфире телеканал Эн-би-си американский сенатор-республиканец Рэнд Пол (от штата Кентукки).

Говоря об имевшей место ранее приостановке выделения помощи Украине по решению президента США Дональда Трампа, Пол отметил: "Я думаю, будет ошибкой говорить, что он удерживал помощь до тех пор, пока не получит желаемое. Если имела место коррупция, если он считал, что там коррупция, он имел полное право приостановить выделение помощи".

Пол выразил уверенность в том, что администрации Трампа не следует доказывать, что она не пыталась добиться от Киева начала расследования в отношении бывшего вице- президента США Джозефа Байдена и его сына. "Я бы не стал спорить об этом. Я бы привел в качестве аргумента то, что буквально любой политик в Вашингтоне, кроме меня, пытается манипулировать Украиной с какой-то целью. Это пытались делать [сенатор-демократ Роберт] Менендес, [сенатор- демократ Крис] Мерфи, Байден, Трамп пытался делать это. Они все делают это. Они все пытаются манипулировать Украиной, чтобы прекратить какое-либо расследование или начать его".



