Из-за лесных пожаров в Австралии объявлена чрезвычайная ситуация - власти

08:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чрезвычайная ситуация в связи с масштабными лесными пожарами введена на всей территории австралийского штата Новый Южный Уэльс. Об этом в понедельник сообщила глава правительства региона Глэдис Береджиклян, опубликовавшая соответствующее заявление на своей официальной странице в "Твиттере".

"Чрезвычайное положение объявлено для (штата) Новый Южный Уэльс. Пожалуйста, будьте готовы и следуйте инструкциям наших аварийных служб", - говорится в заявлении. Как отмечают в региональной пожарной службе штата, причиной объявления ЧС стали сложные погодные условия, затрудняющие борьбу с огнем, и быстрое распространение пожаров по всему побережью Нового Южного Уэльса. "На территории штата зафиксированы 64 лесных пожара и 40 из них остаются нелокализованными", - указано в сообщении ведомства. Для 12 районов выпущены предупреждения о подготовке к эвакуации.

Также пожарные сообщают, что наиболее сложной ожидается ситуация для северных районов Сиднея и региона Хантер, где из-за нарастающей жары и сильного ветра прогнозируется значительное распространение огня. Ожидается, что ко вторнику, 12 ноября, пожары достигнут северных районов Сиднея, и аварийные службы города рекомендуют жителям подготовиться к чрезвычайным ситуациям.



