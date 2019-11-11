Гонконг: Движение транспорта и работа метро нарушены антиправительственными демонстрантами

08:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антиправительственные демонстранты устроили в понедельник транспортный хаос в Гонконге, заблокировав движение по целому ряду автотрасс и нарушив работу метро. Полиция неоднократно применяла для разгона зачинщиков беспорядков слезоточивый газ.

По свидетельству корр. ТАСС, группы радикалов в масках в утренний час пик начали разбрасывать на дорогах мусорные баки, возводить баррикады, устраивать поджоги и ломать светофоры. В ряде районов образовались серьезные пробки. Со сбоями работает и метро: движение поездов на отдельных участках прервано или осуществляется с увеличенными интервалами, некоторые станции закрыты.

Департамент труда правительства Гонконга в связи со сложившейся ситуацией призвал работодателей обеспечить гибкий график сотрудникам и с пониманием отнестись к их возможным опозданиям. Из-за транспортного коллапса практически все университеты объявили о приостановке занятий. Вместе с тем на территории кампусов ряда вузов отмечены погромы, которые учинили студенты в масках. В частности, беспорядки зафиксированы в Гонконгском политехническом университете, где учащиеся вооружились кирпичами и забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью.

В районе Сай Ван Хо сотрудник полиции в целях самозащиты произвел выстрелы боевыми патронами из табельного оружия в напавшего на него 21-летнего радикала в маске. Получив пулю в область живота, последний в тяжелом состоянии был госпитализирован.