0
0
52
НОВОСТИ

Гонконг: Движение транспорта и работа метро нарушены антиправительственными демонстрантами

08:45 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Антиправительственные демонстранты устроили в понедельник транспортный хаос в Гонконге, заблокировав движение по целому ряду автотрасс и нарушив работу метро. Полиция неоднократно применяла для разгона зачинщиков беспорядков слезоточивый газ.

По свидетельству корр. ТАСС, группы радикалов в масках в утренний час пик начали разбрасывать на дорогах мусорные баки, возводить баррикады, устраивать поджоги и ломать светофоры. В ряде районов образовались серьезные пробки. Со сбоями работает и метро: движение поездов на отдельных участках прервано или осуществляется с увеличенными интервалами, некоторые станции закрыты.

Департамент труда правительства Гонконга в связи со сложившейся ситуацией призвал работодателей обеспечить гибкий график сотрудникам и с пониманием отнестись к их возможным опозданиям. Из-за транспортного коллапса практически все университеты объявили о приостановке занятий. Вместе с тем на территории кампусов ряда вузов отмечены погромы, которые учинили студенты в масках. В частности, беспорядки зафиксированы в Гонконгском политехническом университете, где учащиеся вооружились кирпичами и забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью.

В районе Сай Ван Хо сотрудник полиции в целях самозащиты произвел выстрелы боевыми патронами из табельного оружия в напавшего на него 21-летнего радикала в маске. Получив пулю в область живота, последний в тяжелом состоянии был госпитализирован.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

09:05 11.11.2019
В Берлине не намерены выстраивать особые отношения с Москвой в ущерб ЕС
0
18
09:00 11.11.2019
Ляшко заявил, что Украина откажется от закупок электроэнергии у России
0
33
08:15 11.11.2019
Из-за лесных пожаров в Австралии объявлена чрезвычайная ситуация - власти
0
106
08:00 11.11.2019
Украинскими властями пытаются манипулировать почти все американские политики - сенатор США
0
141
07:50 11.11.2019
На внеочередных всеобщих выборах в Испании лидирует соцпартия - МВД
0
139
07:40 11.11.2019
"Северный поток - 2" финансирует новые вооружение армии РФ - министр Польши
0
149
07:30 11.11.2019
Отставка президента Боливии на Кубе расценивает как государственный переворот
0
150
21:30 10.11.2019
Трамп предлагает Эрдогану выбор между российскими С-400 и санкциями
0
568
20:30 10.11.2019
США не могут гарантировать Украине вечную военную поддержку и надеются на соглашение между Москвой и Киевом
0
686
19:30 10.11.2019
Историк СПбГУ Соколов признался в убийстве на допросе - адвокат
0
659

Возврат к списку