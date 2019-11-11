Гонконг: Движение транспорта и работа метро нарушены антиправительственными демонстрантами
08:45 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Антиправительственные демонстранты устроили в понедельник транспортный хаос в Гонконге, заблокировав движение по целому ряду автотрасс и нарушив работу метро. Полиция неоднократно применяла для разгона зачинщиков беспорядков слезоточивый газ.
По свидетельству корр. ТАСС, группы радикалов в масках в утренний час пик начали разбрасывать на дорогах мусорные баки, возводить баррикады, устраивать поджоги и ломать светофоры. В ряде районов образовались серьезные пробки. Со сбоями работает и метро: движение поездов на отдельных участках прервано или осуществляется с увеличенными интервалами, некоторые станции закрыты.
Департамент труда правительства Гонконга в связи со сложившейся ситуацией призвал работодателей обеспечить гибкий график сотрудникам и с пониманием отнестись к их возможным опозданиям. Из-за транспортного коллапса практически все университеты объявили о приостановке занятий. Вместе с тем на территории кампусов ряда вузов отмечены погромы, которые учинили студенты в масках. В частности, беспорядки зафиксированы в Гонконгском политехническом университете, где учащиеся вооружились кирпичами и забрасывали стражей порядка бутылками с зажигательной смесью.
В районе Сай Ван Хо сотрудник полиции в целях самозащиты произвел выстрелы боевыми патронами из табельного оружия в напавшего на него 21-летнего радикала в маске. Получив пулю в область живота, последний в тяжелом состоянии был госпитализирован.
НОВОСТИ
- 09:05 11.11.2019
- В Берлине не намерены выстраивать особые отношения с Москвой в ущерб ЕС
- 09:00 11.11.2019
- Ляшко заявил, что Украина откажется от закупок электроэнергии у России
- 08:15 11.11.2019
- Из-за лесных пожаров в Австралии объявлена чрезвычайная ситуация - власти
- 08:00 11.11.2019
- Украинскими властями пытаются манипулировать почти все американские политики - сенатор США
- 07:50 11.11.2019
- На внеочередных всеобщих выборах в Испании лидирует соцпартия - МВД
- 07:40 11.11.2019
- "Северный поток - 2" финансирует новые вооружение армии РФ - министр Польши
- 07:30 11.11.2019
- Отставка президента Боливии на Кубе расценивает как государственный переворот
- 21:30 10.11.2019
- Трамп предлагает Эрдогану выбор между российскими С-400 и санкциями
- 20:30 10.11.2019
- США не могут гарантировать Украине вечную военную поддержку и надеются на соглашение между Москвой и Киевом
- 19:30 10.11.2019
- Историк СПбГУ Соколов признался в убийстве на допросе - адвокат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать