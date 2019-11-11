Ляшко заявил, что Украина откажется от закупок электроэнергии у России
09:00 11.11.2019 Источник: Известия
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
При этом он отметил, что пока неизвестно, каким именно образом данное политическое решение будет реализовано на практике — через изменения в законе, постановлением правительства или каким-нибудь другим решением.
Политик также добавил, что украинский энергетический рынок из-за «российской экспансии» потерял несколько миллиардов гривен, пишет «РИА Новости».
Ранее 10 ноября Ляшко выступил против президента страны Владимира Зеленского, назвал его узурпатором и призвал объявить главе государства импичмент из-за поручения Зеленского о внесении в Верховную раду законопроекта о требованиях и стандартах к новостям. Известия
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