В Берлине не намерены выстраивать особые отношения с Москвой в ущерб ЕС
09:05 11.11.2019 Источник: Известия
Германия не хочет вносить раскол в Евросоюз, поэтому не хочет выстраивать особые отношения с Россией в ущерб общей позиции ЕС. Об этом изданию Spiegel Online рассказал министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
По его словам, против особых отношений с Россией особенно могут выступать восточноевропейские государства. Кроме того, Маас заявил, что Польша и страны Прибалтики могут быть уверены, что Германия относится к их потребностям в сфере безопасности так же серьезно, как и к своим собственным.
Министр считает, что без них не удастся построить Европу, в которой нуждается Берлин, так как они могут начать искать укрепления двусторонних отношений с США. Маас также добавил, что сильная и суверенная Европа является совместным и главным проектом Франции и Германии, однако нельзя забывать про другие страны. Известия
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