В Северном Ледовитом океане заметили кита-"шпиона" из России
09:32 11.11.2019 Источник: РОСБАЛТ
Жителей Норвегии обнадежила новость о том, что в Северном Ледовитом океане, вероятно, замечен пропавший дрессированный кит, который «мог шпионить» на Россию. По информации The Independent, с животным столкнулись и даже поиграли в мяч участники экспедиции из Южной Африки.
Между тем зоологи считают, что белуха так охотно бросалась в воду за мячом, поскольку считала, что люди скинули ей еду. Кит «недоедает», заявил ученый Квад Финн. Он предупреждает, что зависимость белухи от людей может привести к трагедии. Животное «скитается» и оно «ранено», добавил научный журналист Феррис Джабр.
Норвежские рыбаки нашли кита в апреле. Морское млекопитающее полюбила вся нация, но в июле он исчез. В СМИ сообщалось, что на теле белухи была видеокамера с меткой «Оборудование Санкт-Петербурга», что якобы говорит о том, что российские военные моряки привлекли ее к разведке. Росбалт
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