0
0
75
НОВОСТИ

Асад заявил, что не намерен встречаться с Эрдоганом

10:00 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Встреча с президентом Турции Тайипом Эрдоганом является неуместной, пока турецкие войска находятся на территории Сирии. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT.

"Я не думаю, что тот, кто оккупирует ваши земли, будет в приоритете для встречи", - сказал президент, отвечая на вопрос, есть ли шанс на встречу с турецким лидером.

Асад отметил, что он не против переговоров с Анкарой. "Мы не рассматриваем Турцию как врага. Турецкий народ - наш сосед. У нас общая история. Враг - это Эрдоган и его политика", - подчеркнул президент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 11.11.2019
Мексика готова предоставить политическое убежище экс-президенту Боливии Моралесу
0
38
10:20 11.11.2019
Топ самых "пьющих" стран мира возглавила Литва
0
74
10:05 11.11.2019
Мать и двое детей выпали с 9-го этажа жилого дома в Москве
0
101
09:32 11.11.2019
В Северном Ледовитом океане заметили кита-"шпиона" из России
0
140
09:20 11.11.2019
National Interest назвал "худший кошмар" для России и Китая
0
156
09:05 11.11.2019
СМИ анонсировали подорожание сотовой связи в 2020 году
0
124
09:00 11.11.2019
Ляшко заявил, что Украина откажется от закупок электроэнергии у России
0
191
08:45 11.11.2019
Гонконг: Движение транспорта и работа метро нарушены антиправительственными демонстрантами
0
177
08:15 11.11.2019
Из-за лесных пожаров в Австралии объявлена чрезвычайная ситуация - власти
0
206
08:00 11.11.2019
Украинскими властями пытаются манипулировать почти все американские политики - сенатор США
0
234

Возврат к списку