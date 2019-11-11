Асад заявил, что не намерен встречаться с Эрдоганом
10:00 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Встреча с президентом Турции Тайипом Эрдоганом является неуместной, пока турецкие войска находятся на территории Сирии. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу RT.
"Я не думаю, что тот, кто оккупирует ваши земли, будет в приоритете для встречи", - сказал президент, отвечая на вопрос, есть ли шанс на встречу с турецким лидером.
Асад отметил, что он не против переговоров с Анкарой. "Мы не рассматриваем Турцию как врага. Турецкий народ - наш сосед. У нас общая история. Враг - это Эрдоган и его политика", - подчеркнул президент.
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