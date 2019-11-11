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НОВОСТИ

СМИ анонсировали подорожание сотовой связи в 2020 году

09:05 11.11.2019 Источник: Известия

В 2020 году сотовая связь может подорожать минимум на 10%, подсчитали опрошенные «Известиями» аналитики. Но большинство россиян чувствуют, что расходы на нее увеличиваются уже сейчас, показал проведенный в сентябре опрос абонентов. Эксперты объясняют это, в частности, ростом архивных тарифов на 30–40%. Повышая стоимость услуг, связисты компенсируют потерю доходов, выпавших из-за отмены внутреннего роуминга в этом году. Дополнительные траты сотовых компаний также связаны с исполнением «закона Яровой». Кроме того, абоненты всё активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы.

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