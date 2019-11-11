Мать и двое детей выпали с 9-го этажа жилого дома в Москве

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщина и двое детей выпали из квартиры на девятом этаже жилого дома на северо-востоке Москвы, женщина и один несовершеннолетний скончались. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел по адресу: улица Чичерина, дом 6. Из окна выпали женщина и двое детей. Один из несовершеннолетних выжил. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Обстоятельства случившегося устанавливаются", - сказал собеседник агентства.

