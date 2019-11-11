0
0
0
НОВОСТИ

Мексика готова предоставить политическое убежище экс-президенту Боливии Моралесу

10:32 11.11.2019 Источник: Газета.Ru

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард заявил, что его страна готова предоставить политическое убежище подавшему в отставку президенту Боливии Эво Моралесу. Об этом сообщает Reuters.

Мексиканский президент Лопес Обрадор также отметил, что в стране признают ответственное отношение Моралеса, «который предпочел уйти в отставку, а не подвергать свой народ насилию».

Известно, что Мексика была одной из первых стран, которые поздравили Моралеса с победой в президентских выборах.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:20 11.11.2019
Топ самых "пьющих" стран мира возглавила Литва
0
69
10:05 11.11.2019
Мать и двое детей выпали с 9-го этажа жилого дома в Москве
0
94
10:00 11.11.2019
Асад заявил, что не намерен встречаться с Эрдоганом
0
94
09:32 11.11.2019
В Северном Ледовитом океане заметили кита-"шпиона" из России
0
137
09:20 11.11.2019
National Interest назвал "худший кошмар" для России и Китая
0
151
09:05 11.11.2019
СМИ анонсировали подорожание сотовой связи в 2020 году
0
120
09:00 11.11.2019
Ляшко заявил, что Украина откажется от закупок электроэнергии у России
0
186
08:45 11.11.2019
Гонконг: Движение транспорта и работа метро нарушены антиправительственными демонстрантами
0
173
08:15 11.11.2019
Из-за лесных пожаров в Австралии объявлена чрезвычайная ситуация - власти
0
202
08:00 11.11.2019
Украинскими властями пытаются манипулировать почти все американские политики - сенатор США
0
231

Возврат к списку