0
0
86
НОВОСТИ

Россияне отказываются от овощей в пользу крупы - СМИ

11:32 11.11.2019 Источник: Коммерсант.ru

Рост средних цен на свежие овощи в России на 22% с 2014 года вынуждает покупателей отказываться от этой продукции. По подсчетам исследовательской компании GfK, в зависимости от вида продажи за год сократились на 1,4–12,3% в натуральном выражении и до 2,8% в деньгах. Альтернативой для покупателей стали крупы, реализация которых растет на 1,3%.

Производители пока тенденцию не замечают и продолжают наращивать выпуск овощей, чтобы замещать импорт.  Коммерсантъ

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

12:12 11.11.2019
Стартовал новогодний благотворительный марафон РУСАЛа "Верим в чудо, творим чудо!"
0
8
12:05 11.11.2019
Операторы опровергли повышение цены на связь
0
35
12:00 11.11.2019
Путин потребовал от министров срочно сделать прививки от гриппа
0
50
11:20 11.11.2019
В РФ построят еще четыре региональные станции системы спутниковой связи "Гонец"
0
116
11:05 11.11.2019
Выбросившаяся с детьми из окна женщина перед этим общалась со врачом - СМИ
0
154
11:00 11.11.2019
Польша не будет сближаться с Россией - Моравецкий
0
134
10:32 11.11.2019
Мексика готова предоставить политическое убежище экс-президенту Боливии Моралесу
0
166
10:20 11.11.2019
Топ самых "пьющих" стран мира возглавила Литва
0
199
10:05 11.11.2019
Мать и двое детей выпали с 9-го этажа жилого дома в Москве
0
226
10:00 11.11.2019
Асад заявил, что не намерен встречаться с Эрдоганом
0
190

Возврат к списку