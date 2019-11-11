Россияне отказываются от овощей в пользу крупы - СМИ
11:32 11.11.2019 Источник: Коммерсант.ru
Производители пока тенденцию не замечают и продолжают наращивать выпуск овощей, чтобы замещать импорт. Коммерсантъ
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