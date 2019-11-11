Операторы опровергли повышение цены на связь
12:05 11.11.2019 Источник: RNS
Планов по повышению тарифов на услуги связи на данный момент нет, сообщили RNS в пресс-службе МТС, «Билайна» и Tele2. В пресс-службе «Мегафона» воздержались от комментариев.
«Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет», — сообщил представитель МТС, отметив, что компания «намерена продолжить активное развитие конвергентных сервисов, которые объединяют несколько продуктов в единое предложение и позволяют абонентам экономить».
«На данный момент не планируем, но будем следить за изменением рыночной ситуации», — отметил представитель «Билайна». В компании подчеркнули, что на продолжительное время заморозили цены на свои тарифы.
«Пока таких планов нет», — отметил представитель Tele2.
В то же время он подчеркнул, что абоненты, действительно, стали тратить на связь больше.
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