Операторы опровергли повышение цены на связь

12:05 Источник: RNS

Планов по повышению тарифов на услуги связи на данный момент нет, сообщили RNS в пресс-службе МТС, «Билайна» и Tele2. В пресс-службе «Мегафона» воздержались от комментариев.

«Планов по повышению тарифов на услуги связи на текущий момент нет», — сообщил представитель МТС, отметив, что компания «намерена продолжить активное развитие конвергентных сервисов, которые объединяют несколько продуктов в единое предложение и позволяют абонентам экономить».



«На данный момент не планируем, но будем следить за изменением рыночной ситуации», — отметил представитель «Билайна». В компании подчеркнули, что на продолжительное время заморозили цены на свои тарифы.

«Пока таких планов нет», — отметил представитель Tele2.



В то же время он подчеркнул, что абоненты, действительно, стали тратить на связь больше.

