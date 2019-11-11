Россия существенно увеличила импорт молочной продукции
13:00 11.11.2019 Источник: Интерфакс
Россия за 9 месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года резко увеличила импорт молочной продукции, прежде всего сливочного масла.
Как сообщает ФТС, его было ввезено 87,2 тыс. тонн, что на 36,4% больше, чем годом ранее. Стоимость поставок возросла на 52,5%, до $463,2 млн.
Импорт сгущенного молока и сливок за этот период вырос на 20,9%, до 135,9 тыс. тонн, стоимость - на 54,2%, до $319,4 млн.
Поставки сыров и творога увеличились на 10,3%, до 197,5 тыс. тонн, стоимость - на 15,1%,до $805,7 млн.
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