Порядок на Восточном не удалось навести, несмотря на десятки уголовных дел - Путин
12:32 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Порядок на строительстве космодрома Восточный пока так и не удалось навести в полной мере, несмотря на десятки уголовных дел и посадки. Об этом заявил в понедельник президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.
Говоря о необходимости обеспечить строго целевое и прозрачное использование средств в рамках гособоронзаказа, Путин отметил, что он неоднократно высказывал аналогичные требования и применительно к другим крупным проектам, в том числе - строительству космодрома Восточный.
"Сто раз сказано было - работайте прозрачно, деньги большие выделяются, проект практически носит общенациональный характер! Нет, воруют - сотнями миллионов, сотнями миллионов! Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено, состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет, порядка так там до сих пор не удалось навести как следует", - сказал глава государства.
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