Стартовал новогодний благотворительный марафон РУСАЛа "Верим в чудо, творим чудо!"

12:20

Компания РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, объявила о начале IX благотворительного новогоднего марафона «Верим в чудо, творим чудо!». Общий призовой фонд марафона составляет 2 млн руб.



Акция пройдет с 11 ноября по 20 декабря 2019 года в Москве, Ачинске, Братске, Волгограде, Каменске-Уральском, Краснотурьинске, Новокузнецке, Саяногорске, Североуральске, Тайшете, поселке Таежном Красноярского края и Шелехове.

Целью марафона является поддержка социальных, образовательных, культурных учреждений, некоммерческих организаций, многодетных и малообеспеченных семей, воспитанников детских домов и приютов, тяжелобольных детей, одиноких пожилых людей и ветеранов.

Участие в акции принимают корпоративные волонтеры РУСАЛа, других промышленных предприятий, члены их семей, представители некоммерческих организаций и муниципальных учреждений, школьники и студенты, а также инициативные группы горожан. Объединившись в команды до 10 человек, волонтеры в течение полутора месяцев будут организовывать различные общественно полезные мероприятия: творческие мастер-классы, интеллектуальные викторины, спортивные игры, новогодние утренники, благотворительные ярмарки и спектакли, проведут генеральные уборки в социальных учреждениях города, окажут адресную помощь нуждающимся семьям и пожилым людям.

Одновременно на промплощадках компании будут действовать «мастерские добрых дел», где работники предприятий смогут изготовить новогодний реквизит, елочные украшения, игрушки и другие полезные вещи, которые будут переданы в подшефные учреждения.

Но самым важным этапом новогоднего марафона в этом году станет реализация волонтерских проектов. Каждой команде предстоит придумать особенную идею для своего социального проекта, который поможет преодолеть некоторые трудности подшефного учреждения и повысить качество жизни его воспитанников. Команды, разработавшие лучшие проектные идеи, получат на их воплощение финансирование в размере до 180 тыс. руб. Остальные команды-участники марафона будут награждены полезными памятными призами.

«Девятый новогодний марафон, который объединит 12 городов и поселков России, завершает волонтёрские проекты РУСАЛа в 2019 году. Мы стараемся сделать его максимально полезным и интересным для всех участников. Именно поэтому волонтерам, чтобы помочь своим подопечным, предстоит освоить навыки социального проектирования. Благодаря их стараниям все самые лучшие идеи получат свое воплощение в 2020 году и подарят радость тем, кто больше всего в ней нуждается», – отметил Рустам Закиев, директор коммуникационных и социальных проектов РУСАЛа.

Новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» проходит с 2011 года в рамках программы по развитию корпоративного и общегородского волонтерства «Помогать просто» компании РУСАЛ. За 8 лет участниками проекта стали более 21 тыс. волонтеров, которые своими силами провели 5565 благотворительных мероприятий. Общая сумма благотворительных сертификатов составила 14,4 млн руб.

По информации пресс-службы РУСАЛа



