Кудрин считает целесообразным пересмотреть некоторые формы социальных выплат
13:05 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин считает целесообразным пересмотреть некоторые формы социальных выплат, чтобы их получали наиболее нуждающиеся. Об этом глава контрольно-счетного ведомства заявил в интервью ТАСС.
Он отметил, что некоторые выплаты, например, пособия на детей в регионах, которые когда-то были существенными, а сейчас составляют совсем незначительные суммы, давно уже не помогают нуждающимся в них. "Конечно, для тех, кто действительно нуждается, эти выплаты давно уже не помощь. Например, это касается пособий на детей, которые когда-то вводились в регионах. В некоторых регионах на семью в месяц они до сих пор составляют 200-300 руб. Конечно, эти формы поддержки тоже надо пересматривать", - сказал Кудрин.
Он отметил, что сегодня есть ресурс для того, чтобы перераспределить расходы бюджета и изыскать средства для сокращения бедности в стране.
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