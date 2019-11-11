Париж хочет сделать вопрос "смерти мозга" НАТО центральным на саммите альянса
14:12 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция намерена вынести в центр внимания участников саммита стран НАТО, который состоится в Лондоне в начале декабря, вопрос о кризисе внутри НАТО, который президент страны Эмманюэль Макрон назвал "смертью мозга" организации. Об этом заявила в понедельник министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли, выступая в эфире радио "Франс энтер".
"Президент в своем заявлении журналу "Экономист", высказал мнение, которое разделяют многие. Вопрос по поводу НАТО не новый и кризис, который описал президент республики, уже был отчетливо виден на протяжении двух лет", - заявила она. При этом министр поправила ведущую, уточнив, что Макрон не утверждал, что альянс мертв в принципе. "Он говорил о политическом и стратегическом кризисе", - подчеркнула она.
Глава оборонного ведомства пояснила, что на данный момент основную неопределенность создают действия США - "главного гаранта альянса" - и Турции, которая, по ее словам, "в октябре приняла одностороннее решение <...> пересечь границу Сирии, чтобы создать так называемую зону безопасности <...> без какой-либо координации с союзниками".
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