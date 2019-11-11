Латвия мечтает о ЗРК Patriot

14:00 Источник: НГ-Online

Латвии необходимы боевые вертолеты, военно-морские силы и ракетные системы Patriot. Об этом, как сообщает Интерфакс, заявил министр обороны республики Артис Пабрикс. По его словам, именно при таком вооружении Латвия чувствовала бы себя намного более защищенной от России.



В настоящее время Латвия в сфере безопасности находится в неплохом положении, полагает министр, так как есть относительная гарантия долгосрочного присутствия сил НАТО, но этого мало. Пабрикс рассказал, что в настоящее время Латвия ведет переговоры со всеми странами, военнослужащие которых дислоцированы в республике, включая США, потому что присутствие союзников важно для страны. По словам министра, Латвия, безусловно, хотела бы видеть постоянное присутствие США и расширение присутствия США в Балтийском регионе, поэтому Пабрикс рад тому, что США планируют разместить больше войск в Польше, поскольку это имеет непосредственное отношение к безопасности Балтии.

«Со всеми этими странами нужно работать, потому что 1700 солдат боевой группы не гарантированы навечно. Поэтому мы должны пояснять, что присутствие солдат НАТО необходимо до тех пор, пока между Западом и Россией существует асимметричная ситуация в области безопасности», – добавил Пабрикс. Принимая во внимание все вышесказанное, министр заявил, что на данный момент Латвия находится в неплохом положении, но он хотел бы добиться постоянной численности сухопутных войск такой же, как в боевой группе НАТО: от 1500 до 2000 человек.

А.Р.