Военнослужащий-контрактник найден мертвым в Бурятии
14:32 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащий, проходящий службу по контракту в Бурятии, найден мертвым на территории воинской части. Предварительная причина смерти - острая сердечная недостаточность, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Восточного военного округа (ВВО).
"Военнослужащий контрактной службы одной из воинских частей округа, дислоцированной в Бурятии, был обнаружен в спальном помещении - кубрике для отдыха на 4 человека в кровати в бессознательном состоянии. Прибывшая бригада медиков констатировала смерть военнослужащего. Предварительной причиной смерти могла стать острая сердечная недостаточность", - сообщили в пресс-службе.
Как уточнили в округе, военнослужащему было 20 лет.
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