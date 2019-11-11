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Моралес не просил убежища в России, сообщил Песков

15:32 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Объявивший об уходе в отставку с поста президента Боливии Эво Моралес не просил о предоставлении ему убежища в России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Каких-либо контактов [у Кремля] ни с господином Моралесом, ни с его представителями не было", - сказал он. "Что касается убежища, то никто и не запрашивал убежища", - добавил Песков.

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