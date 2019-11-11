Financial Times сообщила о покупке родственниками Асада недвижимости в Москве

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Financial Times обнаружила у президента Сирии недвижимость в Москве на $40 млн. Издание сообщает, что родственники Башара Асада купили в российской столице как минимум 20 квартир в жилом комплексе «Москва-сити».

Площадь апартаментов составляет от 102 до 1243 квадратных метров. Издание отмечает, что в большинстве случае для сделок использовались офшорные компании. Газета ссылается на документы, полученные антикоррупционной организацией Global Witness.



Представитель неправительственной компании Изабель Кошив отметила, что высокопоставленные чиновники наслаждаются роскошным образом жизни в Москве, пока Сирия в огне, передаёт телеканал «Дождь».



Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю о сделках родных Асада с недвижимостью в Москве не известно. «В России свободный рынок, много граждан России и иностранцев покупают объекты недвижимости, это нормальная практика», — заключил Песков. Говорит Москва

