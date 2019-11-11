Financial Times сообщила о покупке родственниками Асада недвижимости в Москве
16:00 11.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Financial Times обнаружила у президента Сирии недвижимость в Москве на $40 млн. Издание сообщает, что родственники Башара Асада купили в российской столице как минимум 20 квартир в жилом комплексе «Москва-сити».
Площадь апартаментов составляет от 102 до 1243 квадратных метров. Издание отмечает, что в большинстве случае для сделок использовались офшорные компании. Газета ссылается на документы, полученные антикоррупционной организацией Global Witness.
Представитель неправительственной компании Изабель Кошив отметила, что высокопоставленные чиновники наслаждаются роскошным образом жизни в Москве, пока Сирия в огне, передаёт телеканал «Дождь».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремлю о сделках родных Асада с недвижимостью в Москве не известно. «В России свободный рынок, много граждан России и иностранцев покупают объекты недвижимости, это нормальная практика», — заключил Песков. Говорит Москва
НОВОСТИ
- 16:32 11.11.2019
- Почти половина россиян готова принимать участие в электронном голосовании на выборах
- 16:12 11.11.2019
- Нарушения при реализации нацпроектов будут строго наказываться - Медведев
- 15:32 11.11.2019
- Моралес не просил убежища в России, сообщил Песков
- 15:12 11.11.2019
- При строительстве Восточного был украден каждый десятый рубль - Песков
- 15:00 11.11.2019
- В Стамбуле обнаружено тело основателя "Белых касок" - ТВ
- 14:32 11.11.2019
- Военнослужащий-контрактник найден мертвым в Бурятии
- 14:12 11.11.2019
- Париж хочет сделать вопрос "смерти мозга" НАТО центральным на саммите альянса
- 14:00 11.11.2019
- Латвия мечтает о ЗРК Patriot
- 13:32 11.11.2019
- Гана стала 16-й страной, отозвавшей признание независимости Косова
- 13:20 11.11.2019
- Полностью отказались от наличных лишь 2% россиян - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать