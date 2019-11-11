Нарушения при реализации нацпроектов будут строго наказываться - Медведев

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключает, что за нарушения правил реализации нацпроектов может быть установлена повышенная ответственность, вплоть до уголовной. Об этом он заявил на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

"Нарушения при реализации правил, по которым эти национальные проекты осуществляются, будут иметь самые серьезные последствия, вплоть до ответственности, уголовной ответственности, административной ответственности", - сказал Медведев.

