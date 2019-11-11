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НОВОСТИ

Почти половина россиян готова принимать участие в электронном голосовании на выборах

16:32 11.11.2019 Источник: РБК

Около половины жителей России готовы принимать участие в электронном голосовании на выборах в органы власти в том случае, если такая система станет доступной. Таковы результаты исследования, которое провели ВЦИОМ и Финансовый университет при правительстве России (есть у РБК).

В ходе опроса выяснилось, что 49% россиян одобряют предложение разрешить всем избирателям голосовать удаленно, а 48% уже сейчас говорят, что готовы принять участие в электронном голосовании.

Авторы исследования указывают, что скептическое отношение к новому формату другой половины объясняется в том числе и слабой вовлеченностью значительной части населения в интернет-среду.

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