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В реке в Петербурге нашли пакет с фрагментами тела жертвы историка Соколова - источник

17:00 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Водолазы нашли в реке в Кировском районе Санкт-Петербурга пакет с фрагментами тела жертвы историка Олега Соколова, сообщил ТАСС источник в следственных органах.

"В реке в Кировском районе обнаружено туловище жертвы подозреваемого", - сказал ТАСС источник в следственных органах. Фрагменты тела искали с минувшей субботы, когда Соколов был задержан на берегу реки Мойки. В рюкзаке и в квартире у него нашли фрагменты тела. Изначально поиски вели в Адмиралтейском районе города, где Соколов выбросил пакет с телом в реку Мойку, которая впадает в Неву в Кировском районе города.

По данным источников в силовых структурах города, жертвой Соколова стала выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой он мог быть в близких отношениях, а также писал с ней совместные научные труды. Следователи считают, что он убил Ещенко в квартире из обреза еще 7 ноября во время ссоры, а затем расчленил тело и попытался избавиться от останков.

[обновлено 17:15]

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о заключении под стражу историка Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, которого подозревают в жестоком убийстве выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Суд постановил Соколову Олегу Валерьевичу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 8 января 2020 года", - сказала судья Юлия Максименко.

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