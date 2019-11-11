В реке в Петербурге нашли пакет с фрагментами тела жертвы историка Соколова - источник
17:00 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Водолазы нашли в реке в Кировском районе Санкт-Петербурга пакет с фрагментами тела жертвы историка Олега Соколова, сообщил ТАСС источник в следственных органах.
"В реке в Кировском районе обнаружено туловище жертвы подозреваемого", - сказал ТАСС источник в следственных органах. Фрагменты тела искали с минувшей субботы, когда Соколов был задержан на берегу реки Мойки. В рюкзаке и в квартире у него нашли фрагменты тела. Изначально поиски вели в Адмиралтейском районе города, где Соколов выбросил пакет с телом в реку Мойку, которая впадает в Неву в Кировском районе города.
По данным источников в силовых структурах города, жертвой Соколова стала выпускница СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой он мог быть в близких отношениях, а также писал с ней совместные научные труды. Следователи считают, что он убил Ещенко в квартире из обреза еще 7 ноября во время ссоры, а затем расчленил тело и попытался избавиться от останков.
[обновлено 17:15]
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о заключении под стражу историка Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, которого подозревают в жестоком убийстве выпускницы Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Анастасии Ещенко, передает корр. ТАСС из зала суда.
"Суд постановил Соколову Олегу Валерьевичу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 8 января 2020 года", - сказала судья Юлия Максименко.
НОВОСТИ
- 18:00 11.11.2019
- В Минздраве прокомментировали попадание РФ в топ пьющих стран
- 17:32 11.11.2019
- Путин и Си Цзиньпин в декабре по телемосту запустят "Силу Сибири" - Ушаков
- 17:12 11.11.2019
- В РПЦ призвали отбирать детей у алкоголиков с помощью полиции
- 16:32 11.11.2019
- Почти половина россиян готова принимать участие в электронном голосовании на выборах
- 16:12 11.11.2019
- Нарушения при реализации нацпроектов будут строго наказываться - Медведев
- 16:00 11.11.2019
- Financial Times сообщила о покупке родственниками Асада недвижимости в Москве
- 15:32 11.11.2019
- Моралес не просил убежища в России, сообщил Песков
- 15:12 11.11.2019
- При строительстве Восточного был украден каждый десятый рубль - Песков
- 15:00 11.11.2019
- В Стамбуле обнаружено тело основателя "Белых касок" - ТВ
- 14:32 11.11.2019
- Военнослужащий-контрактник найден мертвым в Бурятии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать