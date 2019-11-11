В РПЦ призвали отбирать детей у алкоголиков с помощью полиции

17:12 Источник: Интерфакс

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказал мнение, что у алкоголиков необходимо отбирать детей, однако делать это надо не в рамках ювенальной юстиции, а при помощи правоохранительных органов.

"У пьющих родителей, серьезно пьющих, нужно обязательно отбирать детей, я так считаю. Потому что это психически больные люди, и они могут довести до психического уродства и своих детей. Это очень опасно. Детей надо спасать", - сказал священник в эфире радио "Радонеж".



По словам главы патриаршей комиссии, на такие случаи нужно реагировать без помощи ювенальной юстиции, которую в России "за европейско-американские деньги пробивают" в интересах ЛГБТ-сообщества, нуждающегося, по его утверждению, в детях. "А откуда их поставлять? Только те (дети), которых отобрали (у родителей в рамках ювенальной юстиции)", - сказал священник, по словам которого под эти цели создается структура, которая отнимает чужих детей "без суда и следствия".

