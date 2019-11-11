0
0
91
НОВОСТИ

В РПЦ призвали отбирать детей у алкоголиков с помощью полиции

17:12 11.11.2019 Источник: Интерфакс

Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов высказал мнение, что у алкоголиков необходимо отбирать детей, однако делать это надо не в рамках ювенальной юстиции, а при помощи правоохранительных органов.

"У пьющих родителей, серьезно пьющих, нужно обязательно отбирать детей, я так считаю. Потому что это психически больные люди, и они могут довести до психического уродства и своих детей. Это очень опасно. Детей надо спасать", - сказал священник в эфире радио "Радонеж".

По словам главы патриаршей комиссии, на такие случаи нужно реагировать без помощи ювенальной юстиции, которую в России "за европейско-американские деньги пробивают" в интересах ЛГБТ-сообщества, нуждающегося, по его утверждению, в детях. "А откуда их поставлять? Только те (дети), которых отобрали (у родителей в рамках ювенальной юстиции)", - сказал священник, по словам которого под эти цели создается структура, которая отнимает чужих детей "без суда и следствия".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:00 11.11.2019
В Минздраве прокомментировали попадание РФ в топ пьющих стран
0
52
17:32 11.11.2019
Путин и Си Цзиньпин в декабре по телемосту запустят "Силу Сибири" - Ушаков
0
94
17:00 11.11.2019
В реке в Петербурге нашли пакет с фрагментами тела жертвы историка Соколова - источник
0
140
16:32 11.11.2019
Почти половина россиян готова принимать участие в электронном голосовании на выборах
0
168
16:12 11.11.2019
Нарушения при реализации нацпроектов будут строго наказываться - Медведев
0
206
16:00 11.11.2019
Financial Times сообщила о покупке родственниками Асада недвижимости в Москве
0
204
15:32 11.11.2019
Моралес не просил убежища в России, сообщил Песков
0
240
15:12 11.11.2019
При строительстве Восточного был украден каждый десятый рубль - Песков
0
273
15:00 11.11.2019
В Стамбуле обнаружено тело основателя "Белых касок" - ТВ
0
343
14:32 11.11.2019
Военнослужащий-контрактник найден мертвым в Бурятии
0
296

Возврат к списку