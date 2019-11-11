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Путин и Си Цзиньпин в декабре по телемосту запустят "Силу Сибири" - Ушаков

17:32 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в декабре в режиме телемоста примут участие в церемонии запуска газопровода "Сила Сибири". Об этом журналистам в понедельник сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"В декабре в режиме телемоста Путин и Си Цзиньпин дадут старт поставкам российского природного газа в Китай по "восточному маршруту", - сказал представитель Кремля. Он отметил также успешное сотрудничество РФ и Китая и по другим проектам в сфере энергетики.

Ранее источники ТАСС сообщали, что "Газпром" и Китай согласовали дату торжественного запуска газопровода "Сила Сибири", по которому начнутся поставки российского газа в Китай, на 2 декабря.

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