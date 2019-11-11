В Минздраве прокомментировали попадание РФ в топ пьющих стран
18:00 11.11.2019 Источник: RNS
Россия могла бы не попасть в топ-10 самых пьющих стран, если бы в исследовании учитывались данные 2018 года, заявил в своём Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, комментируя данные о том, что Россия заняла седьмое место по потреблению алкоголя среди государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран партнеров.
«Эксперты организации сравнивали данные 2017 года. Но если бы были взяты цифры за 2018 год, то наша страна была бы за пределами первой десятки: в 2018 году потребление алкоголя в России составило 9.3 л», — отметил Салагай.
По его словам, самое низкое потребление алкоголя фиксируется в Северо-Кавказском федеральном округе, самое высокое – в Дальневосточном федеральном округе. RNS
НОВОСТИ
- 17:32 11.11.2019
- Путин и Си Цзиньпин в декабре по телемосту запустят "Силу Сибири" - Ушаков
- 17:12 11.11.2019
- В РПЦ призвали отбирать детей у алкоголиков с помощью полиции
- 17:00 11.11.2019
- В реке в Петербурге нашли пакет с фрагментами тела жертвы историка Соколова - источник
- 16:32 11.11.2019
- Почти половина россиян готова принимать участие в электронном голосовании на выборах
- 16:12 11.11.2019
- Нарушения при реализации нацпроектов будут строго наказываться - Медведев
- 16:00 11.11.2019
- Financial Times сообщила о покупке родственниками Асада недвижимости в Москве
- 15:32 11.11.2019
- Моралес не просил убежища в России, сообщил Песков
- 15:12 11.11.2019
- При строительстве Восточного был украден каждый десятый рубль - Песков
- 15:00 11.11.2019
- В Стамбуле обнаружено тело основателя "Белых касок" - ТВ
- 14:32 11.11.2019
- Военнослужащий-контрактник найден мертвым в Бурятии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать