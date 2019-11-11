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В Минздраве прокомментировали попадание РФ в топ пьющих стран

18:00 11.11.2019 Источник: RNS

Россия могла бы не попасть в топ-10 самых пьющих стран, если бы в исследовании учитывались данные 2018 года, заявил в своём Telegram-канале заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, комментируя данные о том, что Россия заняла седьмое место по потреблению алкоголя среди государств-членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и стран партнеров.

«Эксперты организации сравнивали данные 2017 года. Но если бы были взяты цифры за 2018 год, то наша страна была бы за пределами первой десятки: в 2018 году потребление алкоголя в России составило 9.3 л», — отметил Салагай.

По его словам, самое низкое потребление алкоголя фиксируется в Северо-Кавказском федеральном округе, самое высокое – в Дальневосточном федеральном округе.  RNS

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