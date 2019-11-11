В Минкомсвязи считают, что имеются причины для роста тарифов на мобильную связь
19:20 11.11.2019 Источник: Газета.Ru
Росту цен на услуги мобильной связи для россиян в 2020 году есть объективные причины. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
«Причины для роста тарифов есть. Это и компенсация выпавших из-за отмены внутреннего роуминга доходов операторов, и расходы на реализацию требований 374-ФЗ, и рост тарифов электроэнергии, и дефицит частот. Сейчас в крупных городах частотный ресурс практически исчерпан, а трафик продолжает расти. Операторы ищут способы разгрузки сетей. Если в ближайшее время не найти дополнительного частотного ресурса, операторы будут вынуждены поднимать цену в расчете на единицу трафика», — пояснил корреспонденту «Газеты.Ru» пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков.
Ранее СМИ со ссылкой на аналитиков сообщили, что стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем — на 25%.
НОВОСТИ
- 18:40 11.11.2019
- Украинская армия обстреляла из танков территорию ДНР, сообщили в республике
- 18:00 11.11.2019
- В Минздраве прокомментировали попадание РФ в топ пьющих стран
- 17:32 11.11.2019
- Путин и Си Цзиньпин в декабре по телемосту запустят "Силу Сибири" - Ушаков
- 17:12 11.11.2019
- В РПЦ призвали отбирать детей у алкоголиков с помощью полиции
- 17:00 11.11.2019
- В реке в Петербурге нашли пакет с фрагментами тела жертвы историка Соколова - источник
- 16:32 11.11.2019
- Почти половина россиян готова принимать участие в электронном голосовании на выборах
- 16:12 11.11.2019
- Нарушения при реализации нацпроектов будут строго наказываться - Медведев
- 16:00 11.11.2019
- Financial Times сообщила о покупке родственниками Асада недвижимости в Москве
- 15:32 11.11.2019
- Моралес не просил убежища в России, сообщил Песков
- 15:12 11.11.2019
- При строительстве Восточного был украден каждый десятый рубль - Песков
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать