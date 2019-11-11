В Минкомсвязи считают, что имеются причины для роста тарифов на мобильную связь

19:20 Источник: Газета.Ru

Росту цен на услуги мобильной связи для россиян в 2020 году есть объективные причины. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

«Причины для роста тарифов есть. Это и компенсация выпавших из-за отмены внутреннего роуминга доходов операторов, и расходы на реализацию требований 374-ФЗ, и рост тарифов электроэнергии, и дефицит частот. Сейчас в крупных городах частотный ресурс практически исчерпан, а трафик продолжает расти. Операторы ищут способы разгрузки сетей. Если в ближайшее время не найти дополнительного частотного ресурса, операторы будут вынуждены поднимать цену в расчете на единицу трафика», — пояснил корреспонденту «Газеты.Ru» пресс-секретарь Минкомсвязи России Евгений Новиков.



Ранее СМИ со ссылкой на аналитиков сообщили, что стоимость сотовой связи в России в следующем году может вырасти в лучшем случае на 10%, а в худшем — на 25%.

