Федор Конюхов намерен побить рекорд по дальности перелета на воздушном шаре
21:20 11.11.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Фёдор Конюхов хочет побить рекорд по дальности перелёта на воздушном шаре. Об этом путешественник сообщил журналистам в Красноярске.
Конюхов отметил, что побил все рекорды в воздухоплавании кроме дальности полёта в шаре объёмом 10 тысяч кубометров.
«Японец пролетел больше; мы хотим, чтобы и в этом классе мы были первыми», — сказал Конюхов. Он отметил, что лететь нужно в холодное время года, однако дата старта пока не определена.
Как сообщает ТАСС, 67-летний Фёдор Конюхов совершил несколько кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику и стал первым россиянином, побывавшим на семи высочайших вершинах шести частей света. Говорит Москва
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