0
0
54
НОВОСТИ

Третьяковская галерея установит пеленальные столики в мужских туалетах

22:00 11.11.2019 Источник: Эхо Москвы

Третьяковская галерея в будущем году установит пеленальные столики в мужских туалетах. Сделать это решено по просьбам «гостей-джентльменов», сказали агентству «Москва» в пресс-службе музея. Сейчас пеленальные столики есть только в женских туалетах. 

Кроме того, в ближайшее время в Третьяковке появятся специальные таблички, указывающие на зоны, комфортные для кормления детей.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 11.11.2019
Украинская армия обстреляла из танков территорию ДНР, сообщили в республике
0
64
14:32 11.11.2019
Военнослужащий-контрактник найден мертвым в Бурятии
0
90
14:00 11.11.2019
Латвия мечтает о ЗРК Patriot
0
64
16:06 09.11.2019
ДНР сообщает о завершении вывода своих войск из Петровского
0
258
15:20 09.11.2019
Зеленский хочет до конца года перевести систему обороны на стандарты НАТО
0
260
13:27 09.11.2019
Власти ДНР белой ракетой заявили о готовности отвода войск
0
155
12:50 09.11.2019
В Украине заявили о готовности к разведению сил в Пертовском
0
283
11:20 09.11.2019
В Крыму скоро начнется строительство новой РЛС "Воронеж"
0
283
09:32 08.11.2019
Представитель Пентагона признал отставание США в гиперзвуковом оружии
0
198
11:32 07.11.2019
Эксперт назвал возможность нанести непоправимый ущерб всему аавианосному флоту США
0
205

Возврат к списку