Третьяковская галерея установит пеленальные столики в мужских туалетах

22:00 Источник: Эхо Москвы

Третьяковская галерея в будущем году установит пеленальные столики в мужских туалетах. Сделать это решено по просьбам «гостей-джентльменов», сказали агентству «Москва» в пресс-службе музея. Сейчас пеленальные столики есть только в женских туалетах.

Кроме того, в ближайшее время в Третьяковке появятся специальные таблички, указывающие на зоны, комфортные для кормления детей. Эхо Москвы