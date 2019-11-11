Третьяковская галерея установит пеленальные столики в мужских туалетах
22:00 11.11.2019 Источник: Эхо Москвы
Третьяковская галерея в будущем году установит пеленальные столики в мужских туалетах. Сделать это решено по просьбам «гостей-джентльменов», сказали агентству «Москва» в пресс-службе музея. Сейчас пеленальные столики есть только в женских туалетах.
Кроме того, в ближайшее время в Третьяковке появятся специальные таблички, указывающие на зоны, комфортные для кормления детей. Эхо Москвы
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