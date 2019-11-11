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США дали Украине оружие, чтобы она "могла сражаться против русских" - Помпео

22:40 11.11.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация президента США Дональда Трампа предоставила Украине оружие, чтобы она "могла сражаться против русских". Об этом сообщил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью телеканалу Даблъю- си-эс-си-ти-ви. Стенограмму беседы распространил в понедельник Госдепартамент США.

"Нынешний президент также хотел убедиться, что [российский лидер] Владимир Путин не сможет причинить страдания народу Украины, поэтому мы предоставили оборонительные системы вооружения народу Украины. Предыдущая администрация [Барака Обамы] предпочла этого не делать. Они решили предоставить одеяла. Мы дали им [Киеву] настоящее оружие для тех случаев, когда они смогут сражаться против русских. Я горжусь тем, что сделала администрация [США] со своей политикой в отношении Украины", - сказал Помпео.

Его попросили прокомментировать ситуацию вокруг процедуры импичмента Трампа, которая была запущена в контролируемой демократами Палате представителей Конгресса в связи с июльским телефонным разговором американского лидера с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Шеф американской дипломатии рассказал, что "был частью политики Америки на Украине". "Мы были предельно ясны. Мы хотели сделать так, чтобы масштабы коррупции, которая существует на Украине слишком долго, были сокращены, и президент Зеленский имел возможность это сделать", - сказал госсекретарь.

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